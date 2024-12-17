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На инвест-бранче ПСБ обсудили финансовые стратегии на 2025 год

Россиянам предложили обратить внимание на ряд инвестиционных инструментов

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Пресс-служба ПСБ

Флоатеры, или облигации с плавающим купоном, привязанные к ключевой ставке или ставке Ruonia, — продукты первого выбора в 2025 году в период высоких ставок, сказала старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова в рамках инвест-бранча «Сберегать или инвестировать: обзор финансовых стратегий на 2025 год».

В то же время в будущем году новые выпуски облигаций с фиксированным купоном станут интересны в период изменения цикла жесткой денежно-кредитной политики. По ее словам, они помогут зафиксировать более высокую доходность портфеля во время снижения ставок.

Она подчеркнула, что также стоит обратить внимание на биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ).
«БПИФ можно сравнить по уровню надежности с депозитами, при этом он обладает высокой ликвидностью и не имеет риска потери накопленных процентов при выводе средств», — добавила топ-менеджер ПСБ.

«Что касается консервативных инструментов, которые стоит рассматривать на 2025 год, в первую очередь следует назвать государственные облигации. Также стоит обратить внимание на драгметаллы», — отметила она.

Подгузова добавила, что средним и крупным инвесторам можно вкладываться и в бизнес-недвижимость.

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