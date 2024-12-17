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Таиланд заинтересован в торговле с Россией в национальных валютах

«Известия»: Таиланд готов вести расчеты с Россией в национальных валютах

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Shutterstock

Таиланд готов вести торговлю с Россией в национальных валютах. Об этом посол королевства в РФ Сасиват Вонгсинсават заявил газете «Известия».

По его словам, этот вопрос уже несколько лет обсуждается между Бангкоком и Москвой. Дипломат подчеркнул, что со стороны Таиланда не имеется никаких проблем или принципиальных возражений по поводу такого сотрудничества, и переход на расчеты в национальных валютах зависит лишь от коммерческих банков.

Заместитель директора Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН, вице-президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества Павел Кузнецов отметил, что развитие российско-таиландской торговли пока не вызывает большого оптимизма в части объемов и темпов роста, хотя имеет место достаточно внушительный потенциал. Так, Бангкок очень заинтересован в российских энергоносителях. Кроме того, Россия может поставлять в Таиланд свою мясо-молочную продукцию, а получать рыбную.

Перейти на расчеты с Россией в национальных валютах может еще одна страна Юго-Восточной Азии — Филиппины. Об этом «Известиям» сообщил посол республики в Москве Игорь Байлен. По его словам, центробанки Филиппин и России в настоящее время поддерживают контакты. Дипломат отметил, что если на расчеты в национальных валютах перейдут такие страны региона, как Таиланд, Вьетнам, Малайзия и Индонезия, и за этим не последует вторичных санкций, то Филиппины к ним обязательно присоединятся.

7 декабря глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал национальные валюты реальной альтернативой доллару.

Ранее в Кремле заявили об эрозии доллара.

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