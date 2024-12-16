В Wildberries решили поддержать владельцев пунктов выдачи заказов перед Новым годом

Объединенная компания Wildberries и Russ вводит удвоенные выплаты за дополнительное время работы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) перед новогодними праздниками. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Партнеры, увеличившие график работы на один час, получат двойные выплаты за выдачу товаров в это время.

Решение обновить программу мотивации партнерских пунктов объясняется тем, что перед новогодними праздниками пункты выдачи заказов Wildberries работают с перегрузкой. Таким образом компания намерена улучшить клиентский сервис.

Дополнительный час работы ПВЗ позволит быстрее обрабатывать заказы. Выплаты за дополнительный график будут зачислены в январе, уточнили в компании.

Сумма удвоенной выплаты за последний час работы будет зависеть от конкретного ПВЗ и его текущего тарифа. В зависимости от объема выданных заказов и текущего тарифа пункт выдачи будет получать сумму за указанное время в двойном размере.

Руководитель департамента развития ПВЗ Wildberries и Russ Максим Ким рассказал, что декабрь традиционно становится самым насыщенным периодом для всей сети.

«Мы видим, как возрастает нагрузка на пункты выдачи заказов, и хотим поддержать их в это время. Введение двойных выплат за дополнительный час работы — это помощь партнерам справиться с возросшим объемом заказов, а клиентам — получить свои подарки вовремя», — заявил он.

Также для всех ПВЗ Wildberries разработан новогодний график работы.

31 декабря — сокращенный день у всех ПВЗ. Города-миллионники — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск и другие — работают до 20:00.

ПВЗ в остальных городах в предновогодние дни будут открыты до 19:00.

1 января — выходной, со 2 января пункты выдачи работают по своему стандартному графику.