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Стали известны победители конкурса объектов социальной инфраструктуры

Два проекта с участием Газпромбанка стали лауреатами премии «МАРТ»

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Будучи инфраструктурным «Мегаигроком», Газпромбанк по всей стране реализует масштабные проекты в интересах российских регионов: от совершенствования системы общественного транспорта до девелопмента и строительства социальных объектов.

Таким образом, портфель проектов государственно-частного партнерства банка с фокусом на развитие медицинских, образовательных и спортивных объектов, а также современных культурных и общественных пространств насчитывает свыше 40 инвестиционных инициатив. Два из них стали победителями всероссийского конкурса объектов социальной инфраструктуры «МАРТ», сообщает пресс-служба кредитной организации.

Лучшим в номинации «Культура» стал реализуемый с Группой «ВИС» проект «Создание и эксплуатация объектов культуры «Государственная филармония Якутии и Арктический центр эпоса и искусств». Общий объем капитальных затрат на реализацию проекта составил 15,04 млрд рублей, 7,3 млрд рублей из которых – кредитные линии от Газпромбанка.

В новом центре будет установлено все необходимое оборудование под ключ, отвечающее современным требованиям по акустике, звуку, свету и мультимедиа.

Также лауреатом конкурса стал совместный проект Газпромбанка и группы компаний «Сотэкс» по созданию и оснащению трех общеобразовательных школ в Пушкинском, Красносельском и Невском районах Санкт-Петербурга. Для реализации этого проекта Газпромбанк предоставил 6,8 млрд рублей финансирования.

Кроме того, решения, предложенные финансовым институтом, базируются на типовых инструментах в рамках закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях. Они помогли упростить процедуру привлечения банковского финансирования в проекты.

Конкурс объектов социальной инфраструктуры «МАРТ» проходит под эгидой комитета Госдумы РФ по региональной политике и местному самоуправлению и института развития «ТРАНСПРОЕКТ».

Одной из ключевых задач Газпромбанка как лидера в сфере инфраструктуры и ГЧП является развитие рынка в целом, в том числе разработка и продвижение «банкуемых» схем финансирования ГЧП-проектов.

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