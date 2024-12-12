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Финансовый эксперт оценил планы ввести ограничение «один кредит в одни руки»

Финансист Амаров: ограничивать в кредитах нужно не россиян, а банки

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России рассматривается возможность введения ограничения «один кредит в одни руки». Предполагается, что такая норма понизит закредитованность россиян, часто вынужденных гасить по несколько займов. Однако ограничивать следует не жителей, а банки, которые должны более тщательно проверять клиентов, заявил НСН финансовый управляющий, эксперт по банкротствам Феликс Амаров.

Ограничение на выдачу кредитов выглядит как в целом хорошая мера, особенно с учетом того, что каждый год растет число банкротов. Однако не учитывается, что она снизит покупательную способность – главный двигатель экономики, считает Амаров.

Проблема состоит в том, что сегодня даже пенсионер с пенсией в 15 тыс. рублей может легко оформить кредит в миллион рублей, так как банки особо не контролируют это. По мнению эксперта, важно не ограничивать права россиян, а раскрывать им всю информацию о последствиях оформления кредита, переплатах, процентах. Сегодня же закредитованность жителей – это итог недоработки банковской системы, убежден он.

«Здесь надо повышать ответственность банков, чтобы они реально оценивали, сможет ли человек отдать кредит, — добавил специалист. — Банки себя страхуют, а люди попадают в закредитованности. Я думаю, что это недоработка банковской системы».

Напомним, сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru» оценила как высокую вероятность появления ограничения «один кредит в одни руки» в России. В первую очередь механизм будет работать в сфере займов микрофинансовых организаций – ограничения хотят ввести уже с будущего года.

Напомним, уровень закредитованности населения за последний год вырос на 6,5%, при этом просрочки стали чаще в 1,5–2 раза. Так, в июле-сентябре насчитывалось 49,3 млн розничных заемщиков — это на 2,8 млн превышает значение за аналогичный период прошлого года. На одного заемщика приходится 2,28 действующего кредита (+6,5%).

Ранее финансист раскрыл неожиданный способ снизить закредитованность россиян.

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