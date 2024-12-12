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Топ-менеджер Сбера назвал самые популярные темы обращений к gen AI-сервисам

Андрей Белевцев: искусственный интеллект создан чтобы помогать людям

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Пресс-служба Сбера

Искусственный интеллект действительно становится технологией общего назначения. Об этом на международной конференции AI Journey рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев.

Он уточнил, что главный драйвер для всей его команды — это вера в то, что искусственный интеллект как технология создан для того, чтобы помогать людям — самым разным, в самых разных случаях и ситуациях.

Белевцев рассказал, что в прошедшем году различные gen AI-сервисы по всему миру посещали 7 млрд раз в месяц.

«Конечно, это не уникальные пользователи, но можно считать, что генеративный искусственный интеллект хотя бы раз дотянулся до каждого жителя», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

По его словам, это возможно только с той технологией, которая действительно нужна каждому.

«Работая над этим, мы развиваем свое семейство генеративных моделей — это, конечно, GigaChat и Kandinsky. Для нас очень важно, что они были востребованы», — добавил он.

Белевцев уточнил, что большой языковой мультимодальная моделью GigaChat в прошлом году воспользовалось больше 8 млн человек, которые сделали 200 млн запросов. Еще выше была популярность семейства моделей, созданных для самого разного рода работ с изображениями Kandinsky, к нем у в прошлом году обратилось больше 15 млн человек, сделав 600 млн генераций.

Среди рисунков, созданных с помощью Kandinsky, чаще всего используется образ человека, портреты, образы природы и животных.

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