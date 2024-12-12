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Минфин назвал лимит по «Семейной ипотеке» после слов Путина

Минфин увеличил лимиты по «Семейной ипотеке»

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Министерство финансов России повысило лимиты банкам по «Семейной ипотеке» с 6,25 трлн до 8,65 трлн рублей во избежание прекращения действия программы, из-за того, что кредитные организации исчерпали объем предельного уровня займа, сообщили в пресс-службе финансового ведомства.

Повышение лимита, отметили в Минфине, позволит избежать ситуации с исчерпанием средств у кредиторов, которые активно выдают ипотеку. Теперь россияне могут в любой момент обратиться в банк за предоставлением льготной ипотеки, добавили в министерстве.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин потребовал от кабмина честно информировать людей об условиях льготной ипотеки, в том числе в части существующих лимитов. Российский лидер выразил возмущение, что россиян не предупредили о наличии лимитов, из-за этого возникло непонимание.

В тот же день министр финансов России Антон Силуанов пообещал, что никаких проблем с семейной ипотекой в 2025 году не будет. Министр отметил, что проблемы с лимитами по семейной ипотеке возникли в том числе из-за повышения ключевой ставки Банка России. По его словам, потребовался «дополнительный значительный ресурс».

Ранее россиянам назвали выгодное время для обращения за льготной ипотекой.

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