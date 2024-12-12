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Россиянам объяснили, почему услуги риелтора должен оплачивать арендатор

Риелтор Апрелев: оплачивая риелтора, арендатор возмещает затраты собственника

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Сегодня в России при поиске съемного жилья человеку приходится рассчитывать бюджет не только на оплату аренды, но и услуг риелтора или агента. Оплачивая его работу, квартиросъемщик закрывает расходы, которые арендодатель затратил на размещение объявления и рекламу недвижимости, заявил вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в интервью Общественной Службе Новостей.

Эксперт подчеркнул, что даже если сам человек ищет квартиру без риелтора, ему придется оплачивать услуги агента, которого хозяин квартиры нанял для рекламы недвижимости.

«Расходы, на самом деле, не маленькие. Чтобы вы понимали — простая реклама, например, в четырех базах данных, может обойтись в 10 тысяч рублей в месяц, — объяснил Апрелев. — Если риелтор использует инструменты продвижения рекламы, то это может стоить 10 тысяч в день».

Услугами агента может воспользоваться и арендатор — по словам Апрелева, в таком случае ему придется платить сразу двум агентам — своему и тому, которого нанял собственник. При этом специалист согласился, что людям бывает трудно принять необходимость оплаты агентских услуг с обеих сторон, и согласился, что это «не совсем справедливо». Однако жилье, которое сдается с участием риелтора, обычно больше соответствует требованиям рынка и стоит дешевле, утверждает он.

По мнению риелтора, попытка отказаться от услуг агента может навредить, так как придется самостоятельно все решать, договариваться и делать процесс переговоров и оформления съема проще.

До этого в Сургуте осудили риелтора за обман десятков клиентов. Оказалось, что местная жительница занималась предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости и с 2011 по 2020 год обманом получила более 33 млн рублей. В том числе она убеждала клиентов, что с ее помощью они могут получить субсидию на оформление в собственность жилья в рамках госпрограммы.

Россияне ранее оценили, что лучше — покупка или аренда квартиры.

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