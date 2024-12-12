Замруководителя администрации президента РФ оценил перспективы внедрения AI

Новая волна глобального экономического роста будет формироваться на новой технологической основе, и ключевой при этом будет технология искусственного интеллекта, отметил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

По его словам, трудно переоценить значение AI для достижения амбициозных целей, которые Россия ставит перед собой — это и экономическое развитие, и создание среды для жизни, и улучшение ситуации в здравоохранении, образовании.

«Мы видим уже много примеров, которые показывают как буквально каждая сфера экономики, социальная сфера, меняются, становятся лучше, эффективнее с применением технологии искусственного интеллекта», — подчеркнул Орешкин.

Как он считает, сегодня уже стал реальностью прогноз о том, что искусственный интеллект может в пике добавить до одного процента к экономическому росту нашей страны.

Замруководителя администрации президента привел в качестве примера Сбер, активно внедряющий искусственный интеллект в свою работу.

«Это означает, что кредитование стало эффективнее, средства идут туда, где формируются новые точки роста, те проекты, которые приносят новое качественное будущее российской экономики», — пояснил Орешкин. — Сейчас нет ни одного бизнеса, который в той или иной степени не затронут искусственным интеллектом, но понятно, что нам еще предстоит всем вместе ъ пройти длинный путь, для того, чтобы его внедрение стало повсеместным, и это привело к новому витку развития как в российской, так и в глобальной экономике».