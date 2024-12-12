Названа дата презентации новой купюры «1000 рублей»

Новую купюру в 1000 рублей представят в национальном центре «Россия» к концу 2025 года. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

«Создание банкноты — это кропотливый, сложный процесс. Сначала — концептуальный дизайн, потом — эскизный проект, затем — подготовка к производству, печатный проект и только потом печать тиража», — пояснила Набиуллина.

По ее словам, обычно на этот процесс уходит год.

«Презентацию мы проведем там же, где дали старт этой работе — в национальном центре «Россия», — рассказала глава ЦБ.

12 декабря Банк России объявил о завершении онлайн-голосования по дизайну оборотной стороны новой купюры в 1000 рублей. Первое место занял пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор». По словам Набиуллиной, в голосовании приняли участие около 700 тыс. жителей России.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей был приостановлен в 2023 году, поскольку изображенное на ней храмовое здание Казанского Кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе.

Ранее муфтий Москвы предложил напечатать святыню Золотой Орды на купюре в 1000 рублей.