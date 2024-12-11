Стало известно, сколько цветов купили россияне в 2024 году

Россияне за весь 2024 год купят 2,02 млрд штук свежесрезанных цветов, подсчитали в цветочном маркетплейсе Flowwow совместно с маркетинговой компанией Daily Dozen, пишет газета «Ведомости».

Объем продаж таких растений восстановился после резкого снижения продаж в 2022 году до уровня 2021 года. По итогам 2023 года в России купили 1,9 млрд штук свежесрезанных цветов, в 2022 году — 1,8 млрд.

С 2021 года наблюдается также рост трат на цветы: в 2021 году россияне потратили на такие покупки в общей сложности 250 млрд рублей, в 2022 году — 295 млрд рублей (больше на 15%), в 2023 году — 349 млрд рублей (+15%), в 2024 году — 402 млрд рублей (+13%).

По данным Flowwow, прошедшим летом розы стали безусловным лидером продаж, составив более трети всех проданных на маркетплейсе букетов.

Аналитики T-Data вычислили, что число онлайн-заказов цветов в России за последние четыре года выросло в 2,8 раза. Бум спроса на онлайн-сервисы по доставке цветов пришелся на пандемию.

Ранее были названы самые популярные покупные цветы в России.