«Аэрофлот» хочет приобрести грузовые самолеты «Волга-Днепра» на запчасти

«Аэрофлот» планирует приобрести пять грузовых самолетов Boeing 737-800 у группы «Волга-Днепр». Ожидаемая стоимость сделки составляет 8–9 миллиардов рублей и может стать первой подобной в России, пишет «Коммерсантъ».

Самолеты будут использоваться в качестве донорских для дочерней компании «Победа». «Аэрофлот» заинтересован в получении двигателей, шасси, авионики и других компонентов. По информации источников, авиакомпания намерена укрепить парк «Победы», которая в основном использует Boeing 737-800. Однако конвертация грузовых самолетов в пассажирские в условиях санкций может быть слишком сложной и дорогостоящей.

30 ноября сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» станет первой в России, которая возьмет самолеты в так называемый «мокрый» лизинг. По предварительным данным, с российской авиакомпанией iFly достигнуты соглашения об аренде трех широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами. Таким образом, число самолетов данного типа в парке «Аэрофлота» должно увеличиться до 15.

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.