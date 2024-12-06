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«Аэрофлот» хочет приобрести грузовые самолеты «Волга-Днепра» на запчасти

«Ъ»: «Аэрофлот» планирует приобрести грузовые самолеты «Волга-Днепр» на запчасти

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

«Аэрофлот» планирует приобрести пять грузовых самолетов Boeing 737-800 у группы «Волга-Днепр». Ожидаемая стоимость сделки составляет 8–9 миллиардов рублей и может стать первой подобной в России, пишет «Коммерсантъ».

Самолеты будут использоваться в качестве донорских для дочерней компании «Победа». «Аэрофлот» заинтересован в получении двигателей, шасси, авионики и других компонентов. По информации источников, авиакомпания намерена укрепить парк «Победы», которая в основном использует Boeing 737-800. Однако конвертация грузовых самолетов в пассажирские в условиях санкций может быть слишком сложной и дорогостоящей.

30 ноября сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» станет первой в России, которая возьмет самолеты в так называемый «мокрый» лизинг. По предварительным данным, с российской авиакомпанией iFly достигнуты соглашения об аренде трех широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажами. Таким образом, число самолетов данного типа в парке «Аэрофлота» должно увеличиться до 15.

Ранее сообщалось, что в России сократят выпуск авиационных двигателей.

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