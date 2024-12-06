Портфель ответственного финансирования Сбера превысил 3,7 трлн рублей

Объем портфеля ответственного финансирования Сбера вырос на 27% и превысил 3,7 трлн рублей, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках Дня инвестора.

По его словам, бизнес стал больше интересоваться некредитными ESG-продуктами, а объем их продаж превысил 2,5 млрд рублей.

Также Ведяхин рассказал, что Сбер одним из первых на рынке автоматизировал процесс сбора и мониторинга ESG-данных.

«Мы поддерживаем развитие зеленой экономики в России, финансируя проекты в области устойчивого развития», — рассказал Ведяхин.

Он добавил, что Сбер продолжит помогать бизнесу в вопросах устойчивого развития.