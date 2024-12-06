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Сбер откроет полноформатные офисы в Херсонской и Запорожской областях

Александр Ведяхин: Сбер работает во всех 4 новых регионах и 7 городах Крыма

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Пресс-служба Сбера

В декабре 2024 года Сбер откроет полноформатные офисы в Херсонской и Запорожской областях, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в рамках Дня инвестора.

Он отметил, что Сбер проявляет особое внимание и заботу жителям Донбасса в непростой период их жизни.

«Мы понимаем, что старт своего дела – очень важный и значимый шаг, особенно для жителей новых регионов страны, у которых сменился уклад жизни», — сказал он.

Ведяхин добавил, что на сегодняшний день Сбер работает во всех 4 новых регионах России и в 7 городах Крыма.

«В полноформатных офисах Сбера в Херсонской и Запорожской областях с 1 квартала 2025 года будут обслуживаться и юридические лица», — отметил он.

Напомним, Сбер открыл первые партнерские офисы в Херсонской и Запорожской областях в июле 2024 года.

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