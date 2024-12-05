На форуме ВТБ «Россия зовет!» разыграли годовую подписку на автомобиль

Клиент ВТБ выиграл годовую подписку на седан бизнес-класса на форуме ВТБ «Россия зовет!», сообщает пресс-служба банка.

На форуме ВТБ Авто и «ВТБ Мои инвестиции» провели интеллектуальный квиз. Сначала участники отвечали на 30 вопросов. Затем 10 финалистов последовательно и в одно и то же время отвечали на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут. В результате частный инвестор из Москвы победил в квизе и получил бесплатную годовую подписку на автомобиль, которая обошлась бы ему в более чем 2,3 млн рублей.

«Инвесторы, готовые узнавать новое о рыночных инструментах и погружаться в мир фондовых рынков, могут рассчитывать на более высокую доходность. И сегодня они тоже вступили в интеллектуальную борьбу, только совсем не рисковали деньгами, что делает розыгрыш самой консервативной инвестицией», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

По словам генерального директора ВТБ Авто Сергея Медынского, пользователи сервиса ценят время и предпочитают отдавать обслуживание автомобиля на аутсорс.

«Решение всех проблем с машиной мы берем на себя, клиенту остается только заправлять полностью готовую к езде по российским дорогам машину», — сказал он.

Подписка ВТБ «Авто» включает в себя техосмотр, консьерж-сервис, помощь на дороге 24/7 и другие услуги. Через год победитель квиза сможет оформить пролонгацию подписки или выкупить автомобиль.