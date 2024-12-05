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Удвоение добычи нефти назвали одним из условий повышения уровня жизни в развивающихся странах

Глава «Роснефти» Сечин: за 20 лет мировое потребление энергии увеличилось в 1,5 раза

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Повышение уровня жизни населения развивающихся стран требует удвоения добычи нефти, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин в рамках XVII Венского Евразийского экономического форума.

Он отметил, что за последние 20 лет мировое потребление энергии увеличилось в 1,5 раза, а дальнейший рост будет поддерживаться за счет нескольких факторов.

«Сегодня спрос на энергию растет в развивающихся странах, где 750 млн человек до сих пор не имеют доступа к электричеству. При этом в США потребление энергии на душу населения в три с половиной раза превышает среднее потребление на планете и в 10 раз потребление в Индии», — сказал он.

Сечин добавил, что, по оценке инвестиционного банка Goldman Sachs, мировое потребление электроэнергии центрами обработки данных может вырасти в два с половиной раза к 2030 году.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.

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