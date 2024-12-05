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Владимир Путин поприветствовал участников Веронского Евразийского экономического форума

Путин: односторонняя модель экономических отношений изжила себя

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forumverona.com

География Веронского Евразийского экономического форума продолжает расширяться, заявил президент России Владимир Путин в своем приветственном обращении к участникам XVII Веронского Евразийского экономического форума, которое зачитал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Тема форума «Новая архитектура сотрудничества для современной экономики» показывает, что на смену изжившей себя односторонней модели международной экономики, дающей преимущество небольшой группе стран, должна прийти новая, которая будет основываться на подлинном равноправии и справедливости», — говорится в приветственной речи Владимира Путина.

Президент отметил, что именно такие принципы и лежат в основе деятельности объединения БРИКС.

«Рассчитываю, что вы проведете содержательные и конструктивные дискуссии», — добавил президент.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум проходит с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.

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