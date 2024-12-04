В Минпромторге заявили, что в России достаточно холодильников

В России сохраняется стабильный запас холодильников и кондиционеров. Об этом сообщили РИА Новости в Минпромторге.

По данным ведомства, в России сотни тысяч товаров из данного сегмента, и число постоянно увеличивается. Кроме того, на российском рынке растет доля холодильников отечественного производства — в 2023 году она превысила 50%. В 2024 году этот показатель планируют довести до 60%.

В министерстве заверили, что российские потребители не останутся без холодильников.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что Минприроды опубликовало требование к поставщикам о необходимости получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. Получение такой лицензии занимает минимум 45 суток.

В начале года «Известия» сообщали, что россияне стали чаще покупать бытовую технику из Турции, КНР и Белоруссии. По данным издания, среди холодильников лидировал Indesit, принадлежащий турецкой Arcelik, с долей почти 16%. На втором месте — белорусский Atlant с долей 9,8%, на третьем — китайский Haier с 9,8%.

Ранее в России решили отказаться от новых требований к ввозу холодильников.