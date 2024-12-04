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В России решили отказаться от новых требований к ввозу холодильников

РБК: в России решили не ужесточать требования к ввозу холодильников

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Haier

Федеральная таможенная служба России приняла решение не применять новые требования Минприроды РФ к ввозу холодильников и продукции, содержащей хладагенты. Об этом пишет РБК.

В ФТС указали на «неоднозначную позицию» Минприроды, которая «допускает двоякое толкование порядка ввоза в страну» подобной техники. В письме министерства отмечалось, что разрешительные документы на ввоз продукции с хладагентами нужны не только в отношении моновеществ, но и смесей.

«ФТС России принято решение о признании не подлежащим к применению письма <…> Ввоз указанного оборудования может быть осуществлен без разрешительных документов», — подчеркнули в таможенной службе.

Накануне «Коммерсантъ» писал, что Минприроды опубликовало требование к поставщикам о необходимости получения лицензии на ввоз оборудования со смесями хладагентов. Получение такой лицензии занимает минимум 45 суток.

В начале года «Известия» сообщали, что россияне стали чаще покупать бытовую технику из Турции, КНР и Белоруссии. По данным издания, среди холодильников лидировал Indesit, принадлежащий турецкой Arcelik, с долей почти 16%. На втором месте — белорусский Atlant с долей 9,8%, на третьем — китайский Haier с 9,8%.

Ранее сообщалось, что в России подорожает бытовая техника.

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