Стал известен владелец самой дорогой квартиры в Москве

Самая дорогая квартира в Москве принадлежит бывшей невестке депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктории Казак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2017-м за наследство Зубицкого, который основал кузбасский Промышленно-металлургический холдинг с основным активом ПАО «Кокс», начался спор между его сыновьями Евгением и Андреем, в который втянулась и супруга последнего — Виктория Казак. После этого Андрей передал жене 16% акций компании «Кокс». Виктория начала разбирательства с Евгением.

Через четыре года Казак отозвала иски, продала принадлежавшую ей долю в «Коксе» ($100 млн) и вышла из компании. В 2021 году Казак стала владелицей квартиры в центре столицы, которая ранее принадлежала ее свекру Зубицкому.

Сейчас элитная недвижимость выставлена на продажу. Для оформления ипотеки для покупки этого объекта с первоначальным взносом в миллиард рублей по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж будет составлять 58 млн руб.

До этого стало известно, что аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 4,2 млн руб. в месяц.

Ранее стало известно, как изменились цены на аренду квартир в крупных российских городах за год.