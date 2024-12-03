Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стал известен владелец самой дорогой квартиры в Москве

Shot: самая дорогая квартира в Москве принадлежит бывшей невестке Зубицкого

close
Телеграм-канал SHOT

Самая дорогая квартира в Москве принадлежит бывшей невестке депутата и миллиардера Бориса Зубицкого, бизнесвумен Виктории Казак. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В 2017-м за наследство Зубицкого, который основал кузбасский Промышленно-металлургический холдинг с основным активом ПАО «Кокс», начался спор между его сыновьями Евгением и Андреем, в который втянулась и супруга последнего — Виктория Казак. После этого Андрей передал жене 16% акций компании «Кокс». Виктория начала разбирательства с Евгением.

Через четыре года Казак отозвала иски, продала принадлежавшую ей долю в «Коксе» ($100 млн) и вышла из компании. В 2021 году Казак стала владелицей квартиры в центре столицы, которая ранее принадлежала ее свекру Зубицкому.

Сейчас элитная недвижимость выставлена на продажу. Для оформления ипотеки для покупки этого объекта с первоначальным взносом в миллиард рублей по ставке 21% на 20 лет ежемесячный платеж будет составлять 58 млн руб.

До этого стало известно, что аренда самой дорогой квартиры в Москве обойдется в 4,2 млн руб. в месяц.

Ранее стало известно, как изменились цены на аренду квартир в крупных российских городах за год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами