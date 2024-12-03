Россиян призвали заплатить земельный и имущественный налоги

В настоящее время россиянам нужно заплатить земельный, имущественный и транспортный налоги. Для индивидуальных предпринимателей в начале декабря истекает срок оплаты земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за прошлый год, сказала «Газете.Ru» сенатор Ольга Епифанова.

«За неуплату налогов предусматриваются пени, начисляемые за каждый календарный день просрочки. Для физлиц сумма составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ (сейчас — 21%) за каждый день просрочки. Пени для предпринимателей составляют около 10% годовых от суммы долга для ИП и порядка 20% — для ООО. Важно помнить, что ООО с 31 дня просрочки обязаны оплатить в два раза больше пеней, чем ранее. При этом штрафы начисляются, если неправильно посчитать налог и продекларировать заниженную сумму. Размер штрафа – 20% от суммы долга, если занизили налог не специально. Если же его занизили умышленно, штраф возрастет вдвое, до 40%», — отметила Епифанова.

Условно, если гражданин или ИП задолжал 10 тыс. рублей налогов на 30 дней, сумма пеней составит по 210 рублей.

Сенатор уточнила, что долги по налогам могут стать поводом для ограничения выезда за границу и запрета на регистрационные действия с недвижимостью. Епифанова добавила, что, возможно, придется заплатить и исполнительский сбор службе судебных приставов.

Для оперативной и простой уплаты налогов сенатор посоветовала воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. В нем можно посмотреть, за что и сколько нужно уплатить, и оплатить налоги с банковской карты без комиссии. Кроме того, если налогоплательщик подключил на «Госуслугах» функцию получения налоговых уведомлений, уплатить начисления по налогам будет можно в данном сервисе. Уплатить налоги можно также и в банкоматах, отделениях банков и «Почты России», заключила сенатор.

Ранее россиянам напомнили о сроке уплаты налогов.