В России почти пропали поддельные доллары

В России в третьем квартале текущего года выявили 165 фальшивых долларовых купюр — это стало историческим минимумом. Об этом пишет РИА Новости.

Предыдущий минимум зафиксировали в первом квартале 2023 года, тогда число поддельных долларов составило 170 штук.

Издание отмечает, что в настоящее время внимание аферистов переключается на евро.

В апреле сообщалось, что Ленинский районный суд Махачкалы приговорил пятерых фальшивомонетчиков к срокам от 6 до 11 лет тюрьмы за изготовление и сбыт поддельных банкнот Банка России. В сообщении утверждается, что с 2018 по 2020 год преступники произвели и сбыли в разных регионах России фальшивые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей на сумму более 3,6 млн рублей.

До этого банда фальшивомонетчиков напечатала в Дагестане 1 млрд поддельных рублей и успела сбыть их по всей России, до того как была задержана. Преступники продавали фальшивые банкноты по цене в 30% от их номинала. Изъятые фальшивки оказались настолько высокого качества, что их даже принимали банкоматы.

Ранее рабочие нашли в мусоре фальшивые деньги и попали под следствие.