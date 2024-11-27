В Ленинградской области откроют кампус «Школы 21» для подготовки цифровых инженеров

В Ленинградской области появится кампус «Школы 21» для подготовки высококвалифицированных специалистов, сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что жители региона смогут бесплатно получить ИТ-профессию и поучаствовать в цифровой трансформации региона.

Как подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, Ленинградская область является одним из важнейших партнеров Сбера. По его словам, при содействии губернатора области Александра Дрозденко проект «Школа 21» реализуется в регионе быстрыми темпами.

«Мы будем применять весь спектр наших технологий и сервисов, чтобы жители Ленинградской области почувствовали на себе результат сотрудничества Сбера и местной власти. Будем вместе работать для людей, чтобы в конечном итоге добиться высокого результата», — добавил Греф.

В Сбере уточнили, что пройти обучение в школе сможет любой житель региона старше 18 лет после прохождения финального отборочного этапа. Отмечается, что основное обучение длится от 1,5 до 3 лет. При этом в школе есть возможность выбрать одно из направлений: Backend, Frontend, мобильная разработка, GameDev, получить навыки DevOps, работы с базами данных и сетями.

«Для нас очень важно подписанное сегодня соглашение по созданию базы, платформы, где мы будем готовить современных, продвинутых, умных ребят, с учетом опыта Сбербанка: я лично был в «Школе 21» и вышел оттуда с огромным желанием, чтобы мы этот проект реализовали», — отметил Дрозденко.

Отмечается, что образовательный проект реализуется благодаря партнерству Сбера и правительства области. Соответствующее соглашение подписали Герман Греф и Александр Дрозденко.

Напомним, обучение в «Школе 21» проходит на собственной цифровой платформе с элементами геймификации, а также по методике «равный равному», когда участники самостоятельно добывают знания и делятся ими друг с другом.