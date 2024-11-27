В Сбере отметили пользу ИИ для повышения производительности инженеров

Нехватка инженеров на российском рынке труда в IT-сегменте частично вызвана самой организацией этого рынка. Об этом в ходе дискуссии «Инженер — супергерой нового времени», пошедшей на Конгрессе молодых ученых, рассказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбера Кирилл Меньшов.

Он объяснил, что после ухода из России зарубежных вендоров в 2022 году в огромном количестве стали создаваться отечественные IT-решения взамен ушедших аналогов.

«В результате появились десятки российских операционных систем, виртуализаций, офисных пакетов и других приложений, хотя рынку не нужно такое количество однотипных решений. Из-за этого ценный инженерный ресурс тратится на создание дублирующих друг друга IT-продуктов, число которых будет сокращаться в разы. Все это сейчас перегревает рынок труда», — отметил Меньшов.

По его мнению, сейчас у российских инженеров есть шанс проявить себя в новых технологиях, которые только приходят в нашу жизнь: в робототехнике, системах искусственного интеллекта (ИИ) и так далее.

«Искусственный интеллект не заменит инженера, поскольку эффект одного тренда — на автоматизацию и упрощение — нивелируется контртрендом на усложнение», — подчеркнул он.

Руководитель блока «Технологии» Сбера напомнил, что братья Райт собрали самолет вдвоем в собственном гараже, в то время как современный самолет создается годами с участием тысяч людей. Также он добавил, что «Тетрис», написанный 20 лет назад, весил 5 килобайт, а сегодняшний «Тетрис» — 30–40 мегабайт.

«IT-мир усложняется и продолжит усложняться. Чтобы в этом усложненном мире делать продукты за то же время, что и сейчас, потребуется примерно то же или даже большее количество IT-специалистов. При этом их труд станет гораздо более автоматизированным и быстрым», — сказал Меньшов.

Напомним, Конгресс молодых ученых стал ключевым событием этого года в рамках Десятилетия науки и технологий. Он выступает крупнейшей площадкой для диалога передовой и фундаментальной науки, государственной власти и реального сектора экономики и задает основные векторы научно-технологического развития России.