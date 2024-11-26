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В России открыли крупное месторождение газа

Минприроды: в Иркутской области открыли крупное месторождение газа Илгинское

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РИА «Новости»

В Иркутской области открыли Илгинское газоконденсатное месторождение.  Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии России.

В публикации отмечается, что месторождение относится к категории крупных. Его запасы составляют 135,4 миллиарда кубометров газа и 4,4 миллиона тонн конденсата.

Подчеркивается, что месторождение было открыто в пределах Знаменского участка, пользователем недр которого выступает «Сибгаз».

7 ноября сообщалось, что ученые МФТИ смогли повысить точность методики поиска зарождений нефти и газа при помощи распространения сейсмических волн в средах со сложной геометрией.

Разработанный учеными МФТИ метод, основанный на использовании химерных сеток, позволяет существенно повысить точность прогнозирования месторождений углеводородов, одновременно сокращая вычислительные затраты.

Дальнейшие исследования будут направлены на оптимизацию алгоритмов и их применение к более сложным геологическим задачам с целью сокращения времени и затрат на геологоразведку.

Ранее были названы регионы РФ, где могут найти новые месторождения нефти и газа.

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