В Петербурге сократились сроки подачи на итальянскую визу

Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на шенгенскую визу. Об этом пишет «Собака.ru».

Теперь туристы могут подать документы в центр за 15 дней до планируемой поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности, и минимальный срок составлял 60 дней. Максимальный срок составляет шесть месяцев до начала поездки. В сентябре консульство Италии в Санкт-Петербурге ввело новое требование: предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет.

До этого стало известно, что в январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз у россиян вырос на 35% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. В первую очередь это связано с тем, что число выдаваемых многократных виз сократилось. К такому выводу пришли эксперты компании Continent Express. Например, сейчас получить шенген в Италию и Францию можно только на шесть месяцев, хотя раньше ее выдавали и на более долгий срок — на год или два.

Ранее стало известно, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе.