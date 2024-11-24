Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге сократились сроки подачи на итальянскую визу

Петербургский визовый центр Италии сократил срок подачи документов

close
Shutterstock/FOTODOM

Визовый центр Италии в Санкт-Петербурге сократил срок подачи документов на шенгенскую визу. Об этом пишет «Собака.ru».

Теперь туристы могут подать документы в центр за 15 дней до планируемой поездки. Ранее центр работал в режиме высокой загруженности, и минимальный срок составлял 60 дней. Максимальный срок составляет шесть месяцев до начала поездки. В сентябре консульство Италии в Санкт-Петербурге ввело новое требование: предоставить сведения о трудовой деятельности за последние 10 лет.

До этого стало известно, что в январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз у россиян вырос на 35% по сравнению с тем же периодом в 2023 году. В первую очередь это связано с тем, что число выдаваемых многократных виз сократилось. К такому выводу пришли эксперты компании Continent Express. Например, сейчас получить шенген в Италию и Францию можно только на шесть месяцев, хотя раньше ее выдавали и на более долгий срок — на год или два.

Ранее стало известно, как часто россиянам отказывают в шенгенской визе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами