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На Украине введены графики подачи электричества

На Украине опубликовали графики отключения электроэнергии

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Reuters

Украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщает УНИАН.

«В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и областях в воскресенье, 24 ноября, электричество отключают только по одной группе на 3 часа — с 16:00 до 19:00 (с 17:00 до 20:00 по московскому времени).

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что РФ «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» против страны с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. Украинский энергетический холдинг ДТЭК позднее рассказал о серьезных повреждениях на ряде тепловых электростанций. В стране также зафиксировали экстренные отключения электроэнергии. В российском Минобороны подтвердили о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим военно-промышленный комплекс страны.

Ранее стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС.

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Операция на Украине
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