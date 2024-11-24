На Украине введены графики подачи электричества

Украинская энергетическая компания ДТЭК опубликовала графики отключения электроэнергии в стране. Об этом сообщает УНИАН.

«В ДТЭК опубликовали графики отключений для Киева, Киевской, Днепропетровской и Одесской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве и областях в воскресенье, 24 ноября, электричество отключают только по одной группе на 3 часа — с 16:00 до 19:00 (с 17:00 до 20:00 по московскому времени).

Утром 17 ноября глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что РФ «предприняла одну из крупнейших воздушных атак» против страны с использованием беспилотных летательных аппаратов и ракет. Украинский энергетический холдинг ДТЭК позднее рассказал о серьезных повреждениях на ряде тепловых электростанций. В стране также зафиксировали экстренные отключения электроэнергии. В российском Минобороны подтвердили о нанесении массированного удара по объектам энергетики на Украине, обеспечивающим военно-промышленный комплекс страны.

Ранее стало известно об отключении ядерных реакторов украинских АЭС.