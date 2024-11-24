Hyundai отзовет 42 тысяч автомобилей из США

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai отзывает более 42 тысяч машин в США из-за риска их самопроизвольного движения. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Hyundai Motor North America объявила, что отзовет более 42 тысячи автомобилей из-за проблем с проводкой, из-за которых автомобили могут укатиться», — говорится в сообщении.

Речь идет о всех автомобилях моделей Santa Cruz и Tucson 2025 модельного года в США, при этом дефект, по оценкам, имеется лишь у 1% из них.

В начале ноября сообщалось, что южнокорейские автомобили SsangYong возвращаются в Россию под брендом KGM. Продажи переднеприводных и полноприводных машин начнутся в 2025 году, они уже проходят сертификацию в НАМИ.

При этом позже сообщалось, что поставки автомобилей из Южной Кореи на российский рынок по итогам октября рухнули до минимума с июня.

Ранее Корея возобновила транзит подержаных японских автомобилей через Владивосток.