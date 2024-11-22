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«Роснефть» провела фестиваль киберспорта

Более 1000 сотрудников «Роснефти» приняли участие в фестивале киберспорта

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Unsplash

Научные институты «Роснефти» в Уфе и Тюмени провели киберспортивный фестиваль, в котором приняли участие более 1000 сотрудников из 31 дочернего предприятия компании, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Фестиваль проходил на протяжении 3 дней в онлайн-формате. Всего прошло 8 соревнований по различным дисциплинам, среди которых шахматы, морской бой и другие.

По итогам соревнований победителями стали «Сибинтек» (шахматы), «РН-КрасноярскНИПИнефть» (морской бой) и «Башнефть-Добыча» (русские шашки).

В «Роснефти» отметили, что киберфестиваль проводится пятый год подряд с целью популяризации спортивно-интеллектуальных игр.

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