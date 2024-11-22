Сбер планирует перейти к человекоцентричной организации к 2035 году

Потребительская экономика, направленная на зарабатывании на клиенте, себя исчерпала, заявил президент, председатель правления Сбера Герман Греф в рамках планерной сессии на второй конференции Банка России «Фокус на клиента».

Греф отметил, что сейчас необходимо создавать систему, которая будет на стороне человека.

«В прошлом году мы утвердили стратегию развития на ближайшие три года. Но она не про переход к человекоцентричности. Три года — слишком короткий срок даже для того, чтобы подготовиться к трансформации. Мы для себя поставили срок 10 лет — к 2035 году перейти к человекоцентричной организации. За этим будущее», — сказал он.

Греф добавил, что переход к человекоцентричности включает в себя несколько элементов.

«Самое важное — культура компании. Пока в бизнесе в целом очень развита культура достижений, исполнения и выполнения KPI. Второй ключевой элемент — технологии.

Пока по уровню их зрелости ни одна компания не может сегодня стать действительно человекоцентричной», — отметил он.

Глава Сбера отметил, что, по данным исследования компании, 40% клиентов не ставят цели, а 8% ставят лишь краткосрочные финансовые цели.

«Мы создаем инструменты, которые позволят каждому человеку раскрыть свой потенциал. Но для этого человек сам должен понимать, что он хочет в жизни. И тогда мы создадим ему такой навигатор, который поможет сориентироваться и выстроить кратчайший путь. Это — умный Al-помощник», — рассказал он.

Также Греф напомнил, что Сбер запустил последнюю версию нейросети GigaChat MAX.

«Сейчас это самая мощная модель в стране и одна из сильнейших моделей мира. Но, безусловно, сначала нам предстоит завоевать доверие людей. Как только они поймут, что технологии на их стороне, они начнут ими активно пользоваться», — сказал он.

На пленарной сессии также выступили председатель Банка России Эльвира Набиуллина, глава Т-Банка Станислав Близнюк, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский и директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.