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Повышение производственной активности назвали приоритетным направлением «Роснефти»

«Роснефть» провела конференцию по повышению производственной активности

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Пресс-служба «Роснефти»

Более 600 специалистов и руководителей «Роснефти» приняли участие в первой конференции по повышению производственной эффективности в разведке и добыче, сообщает пресс-служба компании.

Участники конференции отметили, что повышение производственной активности (ППЭ) является одним из приоритетных направлений работы. Они отметили, что с начала действия программы в 2018 году компания реализовала около 1600 проектов ППЭ.

В настоящий момент компания разработала более 2000 перспективных проектов, а их экономический эффект ожидается на уровне более 280 млрд рублей.

В рамках конференции участники обсудили самые актуальные задачи отрасли и реализацию проектов.

Также на сессиях представители «Роснефти» и руководства МГУ имени М. В. Ломоносова обсудили перспективы развития системы ППЭ.

В ходе дискуссий участники также определили самый успешный проект в истории системы ППЭ и дальнейшее развитие партнерства «Роснефти» и МГУ.

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