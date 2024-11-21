Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам дали совет, как произвести хорошее впечатление на собеседовании

HR-эксперт Чукина: на собеседовании важно уметь применять искусство речи

close
mojo cp/Shutterstock/FOTODOM

Произвести хорошее впечатление на собеседовании поможет грамотная речь, а также правильная мимика и жесты, поделилась с «Лентой.ру» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

Важно держать зрительный контакт с собеседником и исключить излишнюю эмоциональность, советует Чукина. Также следует избавиться от слов-паразитов: «ну», «вот», «типа», «как бы», «короче». Лучше делать в предложениях паузы, рекомендовала эксперт.

«Когда мы знакомимся с людьми, то подсознательно считываем социальный и материальный статус, уровень воспитания, уверенности в себе. И дело не в антураже, а в той «атмосфере», которую они приносят с собой», — констатировала она.

Во время собеседования соискатель не обязан отвечать на вопросы о семейном положении и планировании детей, даже во время обязательного медицинского осмотра, которого требует ряд профессий.

Ранее россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами