Россиянам дали совет, как произвести хорошее впечатление на собеседовании

Произвести хорошее впечатление на собеседовании поможет грамотная речь, а также правильная мимика и жесты, поделилась с «Лентой.ру» карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина.

Важно держать зрительный контакт с собеседником и исключить излишнюю эмоциональность, советует Чукина. Также следует избавиться от слов-паразитов: «ну», «вот», «типа», «как бы», «короче». Лучше делать в предложениях паузы, рекомендовала эксперт.

«Когда мы знакомимся с людьми, то подсознательно считываем социальный и материальный статус, уровень воспитания, уверенности в себе. И дело не в антураже, а в той «атмосфере», которую они приносят с собой», — констатировала она.

Во время собеседования соискатель не обязан отвечать на вопросы о семейном положении и планировании детей, даже во время обязательного медицинского осмотра, которого требует ряд профессий.

Ранее россиян научили реагировать на вопросы о знаке зодиака на собеседовании.