Нефть резко подорожала

Стоимость нефти эталонной марки Brent в четверг превысила $74 за баррель. Котировки торгуются выше этого уровня впервые с 11 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 14:03 по московскому времени цена фьючерса на Brent с поставкой в январе была $74,04 за баррель (+1,74%). Дневной максимум составил $74,08 за баррель.

В то же время контракт на WTI с январской поставкой торговался по $70 за баррель (+1,83%). В моменте стоимость фьючерса поднималась до $70,08 за баррель.

«В текущем месяце ожидаем сохранения волатильности цен на нефть на фоне все еще напряженной ситуации на Ближнем Востоке, а также неоднозначных последствий для цен от результатов президентских выборов в США. Прогнозируем широкий диапазон в $70-85 за баррель!» — прокомментировал ситуацию портфельный управляющий УК «Первая» Денис Обухов в своей аналитической заметке.

На прошлой неделе сообщалось, что поставки российских нефтепродуктов за рубеж рухнули до четырехлетнего минимума.

Ранее в России заявили, что не намерены заниматься благотворительностью, поставляя газ в Австрию.