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«Библио-Глобус» собрались продать из-за убытков

«Ъ»: акционеры «Библио-Глобуса» хотят продать бизнес из-за убытков

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Максим Блинов/РИА Новости

Акционеры «Библио-Глобуса», одного из старейших книжных магазинов Москвы, решили продать актив из-за убытков, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Торговый дом перестал справляться с конкуренцией, навязанной маркетплейсами. Операционные показатели компании продолжают ухудшаться.

Бизнес оценивается в 170–290 млн рублей, что соответствует порядка 0,5–0,8 капитала. Одним из потенциальных покупателей книжного магазина может быть сеть «Читай-город».

«Новому владельцу придется перепрофилировать магазин и менять бизнес-модель», — отметила главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

Каждый десятый россиянин совершает покупки онлайн каждый день. Чаще всего заказывают одежду и обувь (65%), бытовую химию и хозтовары (41%), косметику и парфюмерию (37%). При этом все категории товаров приобретали в шесть раз чаще в мобильных приложениях, чем на веб-сайтах.

Ранее сообщалось, что товары с AliExpress начнут приходить россиянам быстрее.

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