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Россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты

Депутат Аксаков: кредиты в России подешевеют в 2025 году

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Depositphotos

Кредиты в России могут подешеветь в 2025 году, если в стране снизится уровень инфляции. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Учитывая жесткую позицию Центрального Банка, все это совокупно будет работать на снижение инфляции. Поэтому я ожидаю, что в следующем году она станет меньше», — сказал Аксаков.

По его словам, после снижения инфляции Центробанк России сможет снизить ключевую ставку. Это, в свою очередь, поспособствует снижению процентов по кредитам для населения и бизнеса, подчеркнул депутат.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев до этого рассказал «Газете.Ru», что снижение ключевой ставки до уровней 2023 года (7,5-16%) в следующем году маловероятно. Минимальная ключевая ставка в 2025 году составит 19%, считает он. По его прогнозу, 20 декабря Центробанк повысит ключевую ставку с 21 до 23%. Аналитик пояснил, что по итогам года инфляция составит 8,4%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений по инфляции.

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