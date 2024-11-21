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В России недосчитались шахтеров

«Авито работа»: спрос на шахтеров за год вырос более чем вдвое

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Пресс-служба компании «СУЭК - Кузбасс»

За последний год спрос на шахтеров в России подскочил на 107%. Об этом свидетельствует исследование сервиса «Авито работа», результаты которого приводит ТАСС.

Работодатели готовы платить специалистам в среднем 84 501 рубль в месяц при полной занятости.

Самое высокое зарплатное предложение в добывающей промышленности в октябре было у бурильщиков — 123 013 рублей в месяц за полный рабочий день (+28% год к году). Кроме того, они заняли второе место по приросту числа открытых вакансий в своей сфере. Спрос на бурильщиков увеличился на 74% по сравнению с 2023 годом.

В топ-3 самых высокооплачиваемых специалистов добывающей отрасли также вошли монтажники и сварщики. Им готовы платить в среднем около 110 171 (+37%) и 100 708 (+12%) рублей в месяц.

Самыми востребованными профессиями в российском агропроме сегодня являются животноводы и агрохимики.

Ранее в России назвали самые дефицитные специальности.

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