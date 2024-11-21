Биткоин вновь обновил исторический максимум

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила $95 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

На криптовалютной бирже биткоин по состоянию на 6:30 подорожал на 3,95% за сутки — до $95 400,06.

По информации портала CoinMarketCap, который рассчитывает среднюю цену более чем по 20 криптобиржам, в 6:16 стоимость биткоина росла на 3,86% — до $95 263,62.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп встретится с генеральным директором криптовалютной биржи Coinbase Брайаном Армстронгом.

Ожидается, что Трамп и Армстронг обсудят кадровые назначения в новой администрации, отмечает издание. Это будет их первая встреча после президентских выборов в США.

В июле этого года Трамп заявил, что в случае победы на выборах он намерен создать национальный стратегический резерв биткоинов. Политика его администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство страны держит в настоящее время или приобретет в будущем, отметил Трамп.

Ранее Минфин подсчитал доходы российского бюджета от налога на майнинг.