Агентство «Приуралье» назвало АЗС «Башнефти» лучшим объектом дорожного сервиса Приуралья

Автозаправочный комплекс «Башнефти» в Уфимском районе Республики Башкортостан победил в номинации «Лучший автозаправочный комплекс» ежегодного конкурса федерального дорожного агентства «Приуралье», сообщается на сайте «Роснефти».

В конкурсе участвовали объекты дорожного сервиса, расположенные на федеральных трассах в Башкортостане, Татарстане и Оренбургской области. Отмечается, что в рамках конкурса участники прошли строгий отбор и проверку на соответствие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям. Кроме того, во внимание принималось отсутствие жалоб и отрицательных отзывов со стороны клиентов и контролирующих органов.

Как уточнили в компании, участвовавший в конкурсе АЗК «Башнефти» имеет три двусторонние топливно-раздаточные колонки, которые рассчитаны на 22 заправочных пистолета для разных видов топлива. Также на объекте работают круглосуточные мини-маркет и кафе-бистро, оборудована площадка для парковки. При этом все помещения комплекса оборудованы приспособлениями для удобства маломобильных граждан.

Кроме того, на посетители АЗК могут самостоятельно подкачать шины и пропылесосить салон автомобиля.

В «Роснефти» подчеркнули, что развитие придорожного сервиса и повышение уровня услуг на АЗС является одним из приоритетов компании. При этом «Роснефть» поддерживает развитие автомобильного туризма в России и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников на своих автозаправочных комплексах.