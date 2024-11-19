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Набиуллина опровергла проблемы с кредитами в экономике

Набиуллина: корпоративное кредитование остается на уровне 1,6 трлн рублей

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Банк России/YouTube.com

Замедление выдачи кредитов физическим лицам пока никак не перекладывается в область корпоративного кредитования, последнее не демонстрирует никаких признаков замедления, заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, предприятия РФ в августе взяли кредитов на 1,6 трлн рублей, в сентябре зафиксирована аналогичная ситуация. По предварительным оценкам, в октябре речь идет о сопоставимых цифрах.

Набиуллина добавила, что наблюдается неоднородная ситуация. В ряде отраслей кредитная активность замедляется из-за жесткой денежно-кредитной политики. В других — существует спрос на большие объемы финансирования, например, у крупных заемщиков. Средства нужны им, чтобы завершить начатые крупные инвестиционные проекты и реализовать новые, добавила председатель ЦБ.

До этого Набиуллина заявила, что экономика России находится на переломной точке.

Она отметила, что в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции в стране.

Ранее в Центробанке рассказали, когда может начаться снижение ключевой ставки.

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