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Стало известно, сколько зарабатывает Банк России

Прибыль ЦБ РФ за 2024 год составит порядка 140 млрд рублей

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Алексей Куденко/РИА Новости

Прибыль Банка России по итогам 2024 года будет сопоставима с результатами прошлого года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.

В 2023 году Центробанк РФ заработал 140,4 млрд рублей. До этого на протяжении шести лет регулятор демонстрировал исключительно убытки.

Так, в 2022-м убыток ЦБ составил 721,7 млрд рублей, годом ранее — 26,3 млрд рублей. По итогам 2020- го показатель ушел в минус на 61,5 млрд рублей, в 2019-м — на 182,6 млрд рублей, а в 2018-м — на 434,7 млрд рублей.

«Как положено, средства будут перечислены в бюджет», — подчеркнула Набиуллина.

ЦБ зарабатывает на расчетах с коммерческими банками. Также регулятор получает доход по сделкам с ценными бумагами и кредитно-депозитным операциям.

До этого в России подсчитали рост ВВП по итогам трех кварталов. Он превысил 4%.

Ранее Набиуллина заявила, что ЦБ вынужден вести жесткую денежно-кредитную политику, чтобы недуг высокой инфляции не стал хроническим.

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