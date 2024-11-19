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Трамп собирается встретиться с главой Coinbase

WSJ: Трамп встретится с гендиректором Coinbase Армстронгом

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп встретится с генеральным директором криптовалютной биржи Coinbase Брайаном Армстронгом. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ожидается, что Трамп и Армстронг обсудят кадровые назначения в новой администрации, отмечает издание. Это будет их первая встреча после президентских выборов в США.

«Трамп, бывший скептик криптовалют, превратился в ярого сторонника отрасли», — подчеркивает WSJ.

В июле этого года Трамп заявил, что в случае победы на выборах он намерен создать национальный стратегический резерв биткоинов. Политика его администрации будет состоять в том, чтобы сохранить 100% всех биткоинов, которые правительство страны держит в настоящее время или приобретет в будущем, отметил Трамп.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226.

Трамп уже начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. В нее, в частности, войдут критик НАТО, телеведущий и Илон Маск. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп в баре купил всем по бургеру и расплатился биткоинами.

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