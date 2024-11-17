Россия значительно сократила импорт одежды из Турции

Российская Федерация по итогам девяти месяцев 2024 года сократила импорт одежды из Турции практически вдвое — до $253 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные турецкого статистического ведомства.

Сильнее всего снизились закупки верхней одежды и трикотажных изделий. Поставки вязаной верхней одежды для мужчин за три квартала текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего уменьшились в 12 раз — до $231 тыс., а женской снизились в пять раз — до $147,7 тыс. Импорт трикотажных изделий упал в восемь раз — до $7,6 тыс.

Россия находится на 12-м месте среди крупнейших покупателей одежды у Турции, на РФ приходится 2% турецкого экспорта.

В конце августа газета «Коммерсантъ» написала, что число брендов одежды, обуви и аксессуаров из Турции на российском рынке за последнее время выросло в два раза.

В публикации издания отмечается, что турецкие продавцы выиграли от ухода из РФ западных fashion-ретейлеров. Им и китайским брендам удалось занять освободившуюся нишу, что подтверждают данные Fashion Consulting Group.

Ранее в Турции назвали кошмаром экспорт товаров в Россию.