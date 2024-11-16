Австралийский бизнесмен заявил о планах построить деревню на Урале

Австралийский бизнесмен, основатель и директор «Первого Русского музея» в Сиднее Михаил Овчинников рассказал, что весной 2025 года планирует начать строительство в Свердловской области «старообрядческой деревни». Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По его словам, поселение будет состоять из 250 домов стоимостью до 10 млн рублей. Деревня будет предназначена для потомков русских старообрядческих семей, желающих вернуться в Россию из-за рубежа.

«Мы планируем построить на Урале в Свердловской области русскую старообрядческую деревню, будет 250 домов. Все с нуля делается, там очень красивые места в 100 км от Екатеринбурга», — рассказал он.

По словам Овчинникова, весной 2025 года планируется строительство 50 домов. Он отметил, что двухэтажный дом с землей будет стоить 9-10 млн рублей. Бизнесмен отметил, что земля под строительство была полностью выкуплена. В поселении смогут жить не только старообрядцы, но и все желающие «добрые люди». Помимо этого, на территории деревни будут построены школы, детские сады, церковь и спортивный клуб, а также другая социальная инфраструктура.

Ранее американец Тим Керби рассказал о планах создать «американскую деревню» в России.