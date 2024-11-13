«Аэрофлот» дополнит программу перелетов в города Дальнего Востока рейсами через Красноярск

«Аэрофлот» в дополнение к прямым рейсам откроет новые транзитные перелеты из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский через Красноярск. Продажа билетов откроется в ближайшее время, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как объяснил авиаперевозчик, дополнительные рейсы расширят возможности действующей программы полетов Группы «Аэрофлот» и будут способствовать удовлетворению сезонного спроса на дальневосточных рейсах.

При этом частота прямых рейсов из Москвы в города ДФО останется на текущем уровне. В зависимости от загрузки авиакомпания будет рассматривать возможность введения дополнительных прямых рейсов на широкофюзеляжных самолетах.

«Рейсы в Хабаровск стартуют 16 декабря с частотой два раза в неделю, рейсы во Владивосток — 17 декабря с частотой три раза в неделю. Рейсы в Южно-Сахалинск начнутся 19 декабря, а рейсы в Петропавловск-Камчатский — 22 декабря и будут выполняться один раз в неделю», — уточнили в «Аэрофлоте».

В авиакомпании рассказали, что программа транзитных перелетов на Дальний Восток с удобным стыковочным временем в красноярском хабе будет выполняться на узкофюзеляжных лайнерах Boeing 737.

Также отмечается, что пассажиры смогут приобретать билеты не только на весь маршрут из Москвы на Дальний Восток и обратно, но и на отдельные сегменты. Например, будут доступны билеты из Москвы в Красноярск и обратно, а также между Красноярском и городами региона.

«Дополнительные рейсы из Красноярска в пункты Дальнего Востока — часть стратегии по дальнейшему развитию сибирского хаба Группы «Аэрофлот»», — отметили в авиакомпании.

Так, летом этого года авиакомпания в 4 раза увеличила емкостное предложение на рейсы в города ДФО из Красноярска по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«При этом на прямых рейсах между Москвой и пунктами Дальнего Востока емкостное предложение в летний сезон также было увеличено на 12%», — уточнили в «Аэрофлоте».