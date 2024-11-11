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Стоимость биткоина превысила $84 тысячи

Стоимость биткоина выросла на 5,52% за день и составляет $84 112

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Стоимость биткоина впервые превысила $84 тысячи. Об свидетельствуют данные криптобиржи Binance.

По данным на 18:47 мск, стоимость этой криптовалюты составляет $84 112. Таким образом, биткоин за день вырос на 5,52%.

По состоянию на 13:22 по московскому времени биткоин находился на уровне $82 306.

Накануне стоимость биткоина преодолела отметку в $81 тысячу, обновив исторический максимум в третий раз за день: до этого стоимость самой дорогой криптовалюты впервые превысила отметку сначала в $79 тысяч, а затем и в $80 тысяч.

7 ноября кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что курс биткоина в ближайшее время может подняться до $80 тыс. на фоне выборов в США. Скачок первой криптовалюты до $100 тыс. пока не просматривается, отметил аналитик. По его мнению, после отметки в $80 тыс. начнется коррекция.

Ранее в Европе назвали биткоин причиной обнищания и раскола общества.

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