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Путин обратил внимание на дефицит яблок

Путин обратил внимание на дефицит яблок в России и призвал к развитию

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране сохраняется дефицит яблок. Его слова приводит ТАСС.

Речь о яблоках зашла на встрече главы государства с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Меняйло рассказал президенту, что в республике находится самый большой яблоневый сад на юге России — его площадь составляет 1 500 гектаров.

«И все равно дефицит, есть куда развиваться», — отметил Путин.

20 сентября стало известно, что в России урожай яблок сократился на 200 тысяч тонн, или на 13% из-за заморозков. Для сдерживания роста цен на этом фоне на прилавках могут появиться «технические яблоки». Как сообщалось до этого, на фоне прошедших заморозков правительство России может рассмотреть закупку импортных яблок. Непогода повредила 50-70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе, что повлияло на урожай. Минсельхоз снизил прогноз по урожаю яблок в России с 1,8 млн до 1,5 млн тонн, а президент России распорядился принять меры, чтобы избежать скачков цен на яблоки из-за весенних заморозков.

Ранее Лукашенко потребовал перестать «кланяться импортному яблоку».

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