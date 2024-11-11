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«Роснефть» организовала для студентов тренинги и мастер-классы

«Дни Роснефти» прошли в Тюменском индустриальном университете

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Пресс-служба «Роснефти»

Представители 25 дочерних предприятий «Роснефти» провели для студентов Тюменского индустриального университета (ТИУ) лекции, тренинги, мастер-классы, деловые игры и собеседования. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В «Днях Роснефти» приняло участие более 700 студентов вуза и учащихся «Роснефть-классов».

Сотрудники «РН-Ванкор», «Сахалинморнефтегаз-Шельф» «Самотлорнефтегаз» и других предприятий компании познакомили студентов с особенностями добычи углеводородов, с нефтепереработкой и с исследовательской и инновационной деятельностью «Роснефти».

Также в вузе представители кадровых служб предприятий «Роснефти» нефтяной компании провели собеседования и отобрали кандидатов для производственной практики и трудоустройства.

В «Роснефти» отметили, что политика компании направлена на обеспечение постоянного притока профессионально подготовленной молодежи — лучших выпускников вузов, их быструю и эффективную адаптацию на предприятиях.

Решать кадровый вопрос позволяет корпоративная система непрерывного образования «Школа — колледж/вуз — предприятие», уточнили в компании.

Тюменский индустриальный университет более 20 лет является вузом-партнером «Роснефти» и основной «кузницей кадров» для предприятий Западной Сибири.

При поддержке «Роснефти» в ТИУ создается Центр компетенций компании по бурению на суше. Его открытие планируется в 2027 году.

Кроме того, на базе университета работает кафедра тюменского научного центра «Роснефти», которая готовит магистров по программе «Цифровые технологии в нефтегазовом деле».

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