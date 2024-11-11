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Сбербанк существенно нарастил чистую прибыль

Сбербанк нарастил чистую прибыль за 10 месяцев на 5,2% — до ₽1,328 трлн

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Пресс-служба Сбера

В первые 10 месяцев 2024 года Сбербанк нарастил чистую прибыль на 5,2% — до 1,328 трлн рублей. Об этом пишет «Интерфакс».

Речь идет о чистой прибыли по РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета). Отмечается, что объем работающих активов банка также вырос. В октябре он составил до 220,6 млрд рублей.

При этом в октябре 2024 года чистая прибыль банка составила 134,2 млрд рублей, это на 1% больше, чем в октябре 2023 года.

Рентабельность капитала «Сбера» в первые 10 месяцев 2024 года составила 23,9%, а в октябре — 24,2%. Под рентабельностью капитала понимается это отношение чистой прибыли бизнеса к вложенным в него средствам.

До этого годовой объем сделок Сбербанка в сегменте партнерского финансирования превысил 22 тысячи. Исламский банкинг отличает запрет на вознаграждение по финансовым сделкам в виде процентной ставки, установленный правилами шариата. Он построен на принципе партнерства банка и его клиентов в распределении прибыли и убытка и поэтому его называют партнерским финансированием.

Ранее в России анонсировали торги вечными контрактами на акции Сбера и «Газпрома».

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