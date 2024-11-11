Стало известно, на сколько подешевеют квартиры в новостройках

В регионах России начали снижаться цены на квартиры в новостройках. Этот процесс может продлиться от года до полутора лет, квартиры могут подешеветь на 15%, пишут «Известия».

В материале уточнили, что тенденция наметилась в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах. Представители агрегаторов и риелторы среди причин называют повышение ключевой ставки, сокращение льготных ипотечных программ и бедность, накрывшую россиян в последнее время.

Но девелоперы пока не подтверждают тренд, опасаясь, что продажи могут полностью остановиться. Узнав о падении цен, покупатели будут откладывать сделки в ожидании еще более низкой цен.

«Снижения цен на квартиры в новостройках зафиксированы в октябре в Сочи (на 1,3%), <…> Санкт-Петербурге (на 0,9%), Нижнем Новгороде (на 0,6%), Краснодаре (на 0,1%)» — рассказали «Известиям» в агрегаторе Яндекс Недвижимость.

За последний год доля сделок на московском рынке новостроек с оплатой наличными подскочила в шесть раз, до 40-50% от общего объема продаж «первички».

Ранее интерес россиян к съемному жилью значительно вырос после отмены льготной ипотеки.