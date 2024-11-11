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Минфин Белоруссии раскрыл планы по госдолгу на 2025 год

Белоруссии в 2025 году предстоит погасить около 3 млрд долларов госдолга

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Sergei Grits/AP

Объем погашения государственного долга Белоруссии в 2025 году составит около $3 млрд долларов. Об этом сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов, передает РИА Новости.

Он назвал сумму госдолга на следующий год «немаленькой», уточнив, что в белорусских рублях она составит порядка 10 млрд. Селиверстов уточнил, что еще около $1,5 млрд потребует обслуживание.

«Будем работать над тем, чтобы каким-то образом рефинансировать», — сказал министр.

Он обратил внимание, что часть погашенного долга вернется в бюджет от реального сектора экономики — по его прогнозу, не менее $0,5 млрд.

Глава ведомства также рассказал и о работе с российскими партнерами.

«Плановые цифры по привлечению <…> это около <…> 300 миллионов долларов в эквиваленте», — подчеркнул Селиверстов.

До этого стало известно, что министерства финансов Белоруссии и России разрабатывают стратегию работы с белорусским государственным долгом.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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